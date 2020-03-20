Son dakika... Enver Aysever ve Ayşenur Arslan'dan Corona virüs fırsatçılığı! Müslümanlara kin kustular

Enver Aysever'in dün önceki gün sosyal medyada paylaştığı karikatürde, korona virüs salgını sonrası görmeye alıştığmız tıbbi kıyafetler içerisindeki bir kişi; cübbe, şalvar, sakal, takke ve tesbihiyle "Müslüman" olarak tasvir edilen bir diğer kişinin kafasının içerisini ilaçlıyor. Aysever, Müslümanlara hakaret eden karikatürü "Sadece bu sorun!" ifadesiyle paylaştı. Aysever'İn, gazetecilik kisvesi altında Müslümanlara hakaret eden paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. SABAH'ın ulaştığı son bilgiye göre iki isim için soruşturma başlatıldı.

İşte Enver Aysever ve Ayşenur Arslan'ın skandal paylaşımları;

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aysever hakkında ''Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama'' suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, konuyla alakalı yaptığı açıklamada,''Enver Aysever'in Twitter'da kayıtlı @enveraysevera adlı hesabından 19.03.2020 günü saat 15:03 itibariyle ''Sadece bu sorun!'' şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 160. Maddesi uyarınca şüpheli hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. Maddesinde tanımlanan Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan yasal gereği yapılmak üzere soruşturma başlatılmıştır'' ifadelerini kullandı.

Enver Aysever'in kısa sürede yayılan ve vatandaşlardan büyük tepki çeken paylaşımı sonrasında hesabını korumaya aldığı ve tepki veren hesapları engellediği görüldü.