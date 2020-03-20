Son dakika haberi! Coronavirüs ceza infaz düzenlemesini raftan indirdi! AK Parti ile MHP'den kritik toplantı!

Son dakika haberi... AK Parti ile MHP milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Ceza İnfaz Düzenlemesi'ni görüşmek için bir araya geldi. Bugün İkinci Yargı Paketi, TBMM'ye sunulmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada, ceza infaz düzenlemesinin önümüzdeki hafta TBMM'de olacağını söylemişti.

Son dakika: TBMM'de 'infaz düzenlemesi' zirvesi | Video

AK PARTİ'DEN FLAŞ İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

SON DAKİKA! MERAKLA BEKLENEN İKİNCİ YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! CEZA İNFAZ YASASININ TARİHİ DE BELLİ OLDU!

100 BİN KİŞİ SERBEST KALABİLİR

Koronavirüs salgınından sonra infaz yasası raftan masaya indi. 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülüyor. Erdoğan, ekonomik tedbirleri açıkladıktan sonra gerçekleşen son toplantıda konuşuldu. Kritik toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile AK Partili kurmaylar Başkan Erdoğan liderliğindeki toplantıya katıldı. Başkan Erdoğan, infaz düzenlemesini iyi değerlendirin talimatı verdi.

İki indirim öne çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 100 bin mahkumun tahliyesi planlanıyor.

İkinci formülde ise terör suçları hariç, diğer suçlarda indirim yapılması öngörülüyor.