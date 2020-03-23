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: Sözcüsü iftira paylaşımlarını sildi! O işçiye ne oldu?

... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü , geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir temizlik personelinin metro girişi önündeki videosunu paylaştı. Ongun önce, personelin çalışma sistemi gereği temizlediği yerlerin fotoğrafını çekip amirlerine gönderdiği görüntüleri, ' işçisi trollük yapıyor' şeklinde yorumlayarak paylaştı. Ongun, işçinin ekiplerinden olduğunu öğrenince çark ederek, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür diledi. Ongun daha sonra ise özür tweeti ve ilk tweetini sildi. Şimdi herkes işçinin akıbetini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 17:10 ABONE OL
Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun iftira paylaşımlarını sildi! O işçiye ne oldu?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, çalışma sistemi gereği temizlediği yerlerin fotoğrafını çekip amirlerine gönderen işçinin görüntüsünü paylaşıp, Çekmeköy Belediyesi işçisi olduğunu ve Belediye Başkanının bilgisi dahilinde trollük yaptığını iddia etmişti.

CHP'li Murat Ongun skandal paylaşımıyla ilgili özür diledi

ÇARK ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın temizlik personelinin kendilerine ait olmadığını, görüntülerdeki personelin de normal bir amir bilgilendirme işlemi yaptığını açıklaması ve bunu görüntülerle kanıtlaması üzerine Murat Ongun özür dilemişti. Çekmeköy Belediyesi, güvenlik kameralarını kanıt olarak sunarak sadece kendilerinden değil işini titizlikle yapan işçiden de özür dilenmesi çağrısında bulundu.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan özür dilediği halde uzun süre yalan içeren tweetini silmeyen Murat Ongun, Çekmeköy halkından gelen tepkiler üzerine hem iftira attığı, hem de özür dilediği tweetleri sildi.

O İŞÇİYE NE OLDU?

Şimdi işini düzgün yaparken, işi bilmeyen yöneticiler tarafından yanlış anlaşılarak siyasi rant malzemesi haline getirilen ve sosyal medyada linç ettirilen işçinin akıbeti merak ediliyor.

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Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun iftira paylaşımlarını sildi! O işçiye ne oldu?
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