SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA ve uzaktan eğitim ile ilgili canlı yayında flaş açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında uzaktan eğitimden, okulların açılacağı tarihe kadar çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Selçuk, özel okullarda okula gidilmeyen dönemin parasının geri ödenip, ödenmeyeceğinin MEB'in kontrolünde olmadığını söyledi. Selçuk, "Öğretmenlere para ödenmeye devam ediliyor. Konu hukukidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında cevapladı: Corona virüsü tatili uzayacak mı?

Okulların tatili ile ilgili kararı Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile alacaklarını söyleyen Selçuk, "Şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. Her türlü senaryoya hazırız" ifadelerini kullandı.

Selçuk öğrencilerin ödevlerinin EBa üstünden yapılabileceğini ifade ederken, bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacapına dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Bakan Selçuk'un A Haber canlı yayınındaki özel röportajından öne çıkanlar...

"Tatilin uzayıp uzamayacağı ile ilgili kararı MEB tek başına almıyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile irtibattayız. Kısa sürede belli olacak. Sağlık Bakanı ile bir görüşme yapılacak. Ve netleştirilecek. Belki dönem kapanacak. Biz bu olacak diye demiyoruz. Her şeye hazırız bunu söylüyoruz."

"Valilerimizin böyle bir yetkisi var. Bilim Kurulu tavsiyesi ile eğitimi başlatabilirler. YKS ile ilgili kararı Bilim Kurulu ve ÖSYM verecek."

"YKS gibi bir sınavı online olarak yapabilecek bir sistem dünyada yok. Uzaktan YKS olması söz konusu değil. İçerik değişebilir. Yüz yüze öğretilen konulardan sorular çıkacak. Bugünkü eğitimden konular dahil edilmeyecek. Yaz tatilinin iptal olup olmayacağı, tatilin iptal olup olmayacağı bilimsel verilere dayanır. Şu an için bir şey söyleyemeyiz."

"Bizim televizyon üzerinden eğitim yapmamızın amacı herkesin erişim sağlanması. EBA ile öğrenciler öğretmenleri ile istişare etme şansı da bulabilirler. Bizim altyapımızın dışında TÜRKSAT, TRT gibi altyapılar devreye girdi. Bizim altyapımız yüz binlerce öğrenciyi EBA'ya almamız mümkün değildi. Sorunları görüyoruz. Bizim için de, dünya için de yeni. Bir haftada bunları yaptık. Binlerce video çekip, çabanın içindeyiz. Kolay değil."

"İnterneti çocuklara bırakalım diye toplumdan bir beklenti içindeyiz. Yoğun internet kullanımı sorunlar yaratabilir. Bir öğrenci televizyonda eğitimi kaçırdı. Tekrarını da kaçırdı. EBA'da her dersin tekrar izleyebileceği bir eklentisi var. Defalarca izleyebilir. 240 bin sorumuz var. Ciddi bir kütüphane bu."

"Biz yüz yüze eğitimde de telafi yapacağız. Her halükarda belli fırsatları paketleyip telafi eğitimi yapacağız. Bizim eğitim takvimimizde 365 gün faaliyetler var. Çok sayıda içerik var. Her velimize bültenler gönderiyoruz. Bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Mail yoluyla yapıyoruz. Okullar açıkken fiziksel yolla veriyorduk. Şu an EBA'dan devam edeceğiz."

"Çocukların kitap okumasını çok önemsiyorum. Öğrencinin okuduğunu anlaması, tüm dersleri kolaylaştırıyor. Çocuğun kendi olgunluğunu, anlatımını da geliştiriyor. Hayat başarısında ders dışında ne yaptığı çok önemlidir."

"Bizim EBA üzerinden ödev verme ve takip etme imkanımız var. Öğretmenlerimize özel bir lik ile hatırlatma yaptık. Her bir öğretmenimiz ödevi nasıl verilir, ödev takibi nasıl yapılır gibi bir altyapımız söz konusu. Bizim çocuğun ödevini yapıyor mu, yapmıyor mu gibi bir derdimiz yok. Biz çocuğun öz gelişimini takip ediyoruz. Çocuğun sorumluluklarını bilmesini öneriyoruz. Öğrencilere biraz izin vermek lazım. Onlar için de yeni bir durum bu. Onlar da yeni yeni öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim yeni modelimizde uzaktan öğretim standart bir hale geliyor. Yurt içi ve yurt dışından bir eğitim alarak kredilendirilmesi gelecek. Her şey normale döndüğünde de EBA ve TV'ler eğitim verecek."

(Özel okullarda gidilmeyen dönemin parası geri ödenecek mi?) "Öğretmenlerin maaşları verilmeye devam ediliyor. Özel okulların fiili harcamaları sürüyor. MEB'in böyle bir yetkisi yok. Karar hukuki bir çerçevede olmalı."

