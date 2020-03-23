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: birazdan açıklama yapacak! Corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Tüm Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan corona virüsü hakkında gelişmeleri yaşanıyor! ile Bilim Kurulu üyelerinin toplantısı 13.30'da başlamıştı. Bakan Koca saat 19:00'da açıklama yapacak. Türkiye'de yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 30 olmuştu. Testleri pozitif çıkan vatandaşların sayısı ise 1,236 oldu. Türkiye'de corona virüs vaka ve ölüm sayısı hakkında açıklamalarda bulunması beklenen Sağlık Bakanı 'nın da katıldığı Bilim Kurulu toplantısında alınacak yeni tedbirler ele alındı.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 18:33 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan açıklama yapacak! Corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13.30'da başlayan kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçecek. Türkiye'nin merakla beklediği basın açıklamasında, Bakan Koca'nın yeni tedbirler ve vaka sayılarına ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece Twitter'dan açıklanan son verilere göre Türkiye'de toplam corona virüs vaka sayısı 1.236 oldu. Tamamı yaşlılar olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 oldu. Corona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bakan Koca'nın da saat 19:00'da alınan son kararları açıklaması bekleniyor.

Son dakika: Corona virüsü toplantısı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak!

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan açıklama yapacak! Corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
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