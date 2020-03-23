Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan açıklama yapacak! Corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13.30'da başlayan kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçecek. Türkiye'nin merakla beklediği basın açıklamasında, Bakan Koca'nın yeni tedbirler ve vaka sayılarına ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMASINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece Twitter'dan açıklanan son verilere göre Türkiye'de toplam corona virüs vaka sayısı 1.236 oldu. Tamamı yaşlılar olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 oldu. Corona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bakan Koca'nın da saat 19:00'da alınan son kararları açıklaması bekleniyor.