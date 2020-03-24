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Son dakika: açıkladı! O teklif 'de kabul edildi

: "('de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da 'ya yetki verildi."Ayrıca Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 01:15 ABONE OL
Son dakika: Adalet Bakanı Gül açıkladı! O teklif TBMM'de kabul edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

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Son dakika: Adalet Bakanı Gül açıkladı! O teklif TBMM'de kabul edildi
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