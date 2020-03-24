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'da coronavirüs alarmı! NATO askerlerinde coronavirüs pozitif çıktı: bin 500 kişi karantinada

'da son dakika coronavirüs alarmı! 'da faaliyet gösteren NATO’nun Kararlı Destek misyonu, 4 NATO askerine yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yaşanan son duruma ilişkin coronavirüse karşı tedbirler kapsamında bin 500 asker ve sivilin karantinaya alındığı da belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 17:22 ABONE OL
NATO'da coronavirüs alarmı! NATO askerlerinde coronavirüs pozitif çıktı: bin 500 kişi karantinada

Afganistan'daki NATO Kararlı Destek misyonu, 4 askerin enfekte olduğunu önleyici tedbir kapsamında bin 500 asker ve sivilin karantinaya alındığını son dakika bilgisi olarak açıkladı. Afganistan'a yeni gelen 4 NATO askerine yapılan testlerin pozitif çıktığı, karantinaya alınan ve grip benzeri semptomlar gösteren 38 askerin izole edildiği aktarıldı.

NATO GENEL SEKRETERİ: CORONAVİRÜS POZİTİF ÇIKTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 19 Mart'ta "NATO ve üyelerimiz olarak sert tedbirler almak zorunda kaldığımız bugünlerde NATO'nun temel görevi olan üyelerimizin savunması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süreçte bazı askeri personelimizde Covid-19 tespit edildi ve karantinaya alındılar. Bu nedenle NATO tatbikatları ertelenmiş ya da iptal edilmiştir. Ancak başta Afganistan ve Kosova olmak üzere NATO misyon görevleri kesinti olmaksızın devam edecektir" şeklinde açıklama yapmıştı.

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NATO'da coronavirüs alarmı! NATO askerlerinde coronavirüs pozitif çıktı: bin 500 kişi karantinada
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