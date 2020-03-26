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Son dakika: fırsatçılarına operasyon! Ekipler göz açtırmadı

Son dakika haberi: Soylu'nun talimatıyla son 10 günde 25 ilde düzenlenen 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 285 bin maske, 65 bin kutu dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil alkol ve 340 litre metil alkol ele geçirildi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da maskeleri depolayanların ürünlerine el konulduğunu açıklamıştı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 22:19 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs fırsatçılarına operasyon! Ekipler göz açtırmadı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, son 10 günde 25 ilde düzenlenen 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Bakan Soylu'nun talimatı üzerine, koronavirüsle mücadele sürecini yasa dışı eylemlerle fırsata çevirenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde denetimlerini sıklaştıran ekipler, son 10 günde 25 ilde 41 operasyon düzenledi. Fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 71 kişi yakalandı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda, 285 bin maske, 65 bin kutu dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil alkol ve 340 litre metil alkol ele geçirildi.

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Son dakika: Corona virüs fırsatçılarına operasyon! Ekipler göz açtırmadı
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