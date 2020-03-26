Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan canlı yayında AYM'ye sert sözler: Bizi gönülsüzleştiriyorlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin özgürlük çerçevesinde değerlendirdiği kararların işlerini zorlaştırdığını söyledi. A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Soylu, AYM'nin kararlarına çok sert sözlerle yüklendi. Soylu, Türkiye'de uygulanmak isteyen kararların Norveç gibi yorumlanarak verildiğini ifade etti, "Bu kararlar bizi gönülsüzleştiriyor." dedi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan AYM eleştirisi! "AYM sosyal medya paylaşımlarına ifade özgürlüğü diyor" | Video

İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun AYM ile ilgili o sözleri...

2 bin 551 kişinin 449'una bu sabah itibarı ile işlem yapıldı. Sosyal medyada korona provokasyonlarına işlemler sürüyor. Provokasyon yapanların yüzde 70'i FETÖ, DHKP-C, PKK. Bunların büyük bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olan hesapların hepsini bulabiliriz. Bizim bulamayacağımız hesap yok. Defalarca provokatif olduğu açıklanan videolar, içerikler yalanlanmasına rağmen inanmayın. Sokağın ortasında kendini yere atıyor. Bu yalan. Buradan söyleyeceğim şudur, bunu yapanlar kadar bunu yayanlar, kamusallaştıranlar da suçludur. AYM'nin bazı kararları Türkiye'ye ait değil, Noreveç'e ait kararlar. Bağışlayın beni ama, Norveç'in etrafında İran var, Suriye var, 15 Temmuz'da Norveç'te darbe gerçekleştirilmeye çalışıldı, terör tehditi var... Türkiye'de bunlarla mücadele etmeye gerek yok sanki. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektedir, iştahımızı kapatıyor. Birçok karar buna katılabilir. Ölme eşeğim ölme, yonca bitince yersin. Öyle kararlar alıyorlar ki. Sosyal medyada böyle bir karar alınırsa, Siber Suçlar, savcılığa bunu bildirerek işlem yapabilir. Şimdi bu işi uzatıyorlar. Burdan, oraya, ordan buraya götüreceksiniz. Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki.

"AYM BAŞKANI'NA SÖYLEDİM"

Bu çelişkileri bir vesile ile ortaya koyuyorlar. Ben lafı ağzında tutan bir insan değilim. AYM Başkanı'na her yerde söyledim bunları. Hukuk nasihati alıyoruz kendilerinden... Biz bunu söylemezsek, sahada mücadele ediyoruz.

GÖÇLE MÜCADELEYİ BİLE ZORA SOKTULAR

Göç mücadelemizde de bizi sıkıntıya soktular. Egemen bir devletiz. Biz deport etme hakkına sahibiz. Bu yetkiyi elimizden aldılar. Kanunu değiştirmek zorunda kaldık. Kanunu istedikleri seviyeye getirmek zorunda kaldık. Yabancı savaşçı ülkesine göndereceğiz, gönderemezsin diyor. Her birine ayrı karar alacağız diyor. Onların dediği gibi yapıyoruz. Geri gönderme merkezinde 10 bin mi olur, 15 bin mi olur... Uğraşıyoruz. Olayın bir başka boyutu.