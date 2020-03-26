Son dakika: Milyonların corona sorusu cevap buldu: Hava sıcaklığı corona virüsü işte böyle etkiliyor!

Dünya Sağlık Örgütü son verilerine göre dünya genelinde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 21.308 oldu! İtalya'da 7.503 kişi, İspanya'da 3.647 kişi, Hubei'de 3.169 kişi, İran'da 2.077 kişi Fransa'da ise 1.331 kişi hayatını kaybetti. Küresel olarak corona virüs testi pozitif çıkan 472 bin insan var. Aşı ve tedavi çalışmaları devam ederken hava sıcaklıkları arttıkça vaka sayısının azalacağına yönelik iddialar da söz konusu. Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"YÜZDE 50-80 NEM ORANINA SAHİP YERLERDE..."

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Tüm dünyayı etkileyen hastalığın adı COVID-19, neden olan ise korona irüs ve onun da adı SARs-CoV-2. ABD, Maryland Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2'nin, mevsimsel özellik göstereceğini açıkladı. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü siyah halkalar şeklindeki şehirlerde sıcaklığın 5 - 11 derece ve yüzde 50 - 80 nem oranına sahip olduğunda artış olduğunu tespit etti" diye konuştu.

Koronavirüs tehlikesi, ülkeleri ve kişileri büyük tedbirler almaya zorlarken, öte yandan virüsle ilgili bilinmeyen bazı bilgiler de gün ışığına çıkmaya başlıyor. ABD'de yapılan bir araştırma, hava sıcaklığı ile koronavirüs arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi.

"BU VERİLER BİZİM İÇİN GÜZEL HABER"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Tüm dünyayı etkileyen hastalığın adı COVID-19, neden olan ise koronavirüs ve onun da adı SARs-CoV-2. ABD, Maryland Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2'nin, mevsimsel özellik göstereceğini açıkladı. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü siyah halkalar şeklindeki şehirlerde sıcaklığın 5 - 11 derece ve yüzde 50 - 80 nem oranına sahip olduğunda artış olduğunu tespit etti" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Kara, "Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu ve nem oranının da yüksek olduğu bölgelerde daha az bulaş görülüyor. Havaların ısınmasıyla bulaştırıcılığın azalacağı öngörüsünü destekleyen bu veriler bizim için güzel haber, ancak iklim tek etken değil, lütfen evde olalım, evde kalalım" uyarısında bulundu.

CORONA VİRÜS SON DURUM İÇİN TIKLAYIN!

Kaynak: Habertürk