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'li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı

’da görevden alınan 'li Başkanı c tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 21:52 ABONE OL
HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da terör soruşturması kapsamında yerine kayyum atanan HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa tutuklandı. HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa 5 gün önce gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Safa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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Iğdır Valiliği tarafından Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Halfeli Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Safa tutuklandı
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