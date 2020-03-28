Diyanete flaş çağrı

Türkiye Düşünce Platformu (TÜDP) koronavirüsü karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir tavsiye metni yayınladı. TÜDP İlim heyeti, Yüksek İstişare Kurulu ile 'Namaz Platformu' ve 'Cami Platformu' ile yaptığı istişarenin ardından Koronavirüsü salgınıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na tavsiyelerini sıraladı.

İSTİŞARE KURULUNDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

TÜDP Koordinatörü Taşkın Koçak yaptığı açıklamada, "Kovid 19" ile ilgili ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler karşısında kurulun Diyanet İşleri Başkanlığı'na aşağıdaki hususları bildirme kararı alınmış bulunuyoruz" denildi.

Önemli isimlerin yer aldığı Türkiye Düşünce Platformu Yüksek İstişare Kurulu'nda, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Abdurrahman Dilipak, Erol Yarar, Taşkın Koçak, Prof. Dr. Ahmet Akın, Abdullah Yıldız, Ahmet Yılmaz, Ahmet Bulut ve Ramazan Kayan gibi isimler bulunuyor.

Bu kurulun Kovid 19 salgınıyla ilgili tavsiyeleriyle ilgili çağrılarında şu detaylar yer aldı:



"BÜTÜN İNSANLARI TOPLU TEVBEYE DAVET EDİYORUZ"

Tavsiye niteliğindeki metinde, "Allah'ın yardımının ulaşmasını engelleyen günahlarımız ile ilgili sanal ortamda örgütlenerek, bütün inananları toplu 'tevbe'ye davet ediyoruz. Zira biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Bu çerçevede kendi aramızda bu bir helalleşme vesilesine ve manevi borçların ödenmesine çağrı olacaktır" denildi.

Bu süreçte "Necaset'ten taharet" yanında "Hades'ten taharet" konusunda, ahlakımızı da temizlememiz gerektiği, bedeni kirler, esasen ahlaki zaaflarımızın eseri olduğu ve bir bakıma günahların tabiata ve insan hayatına yansıması olduğu vurgulandı.

"DUALAR İNTERNET VE TV'LERDE YAYINLANABİLİR GÜNDEMLE İLGİLİ HUTBE OKUNABİLİR"

TÜDP İstişare Kurulu'nun tavsiye metninde, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sembolik anlamda temsili bir dua merasimi yapılabileceğini, bu duanın internetten ve TV'lerden yayınlanabileceğini ifade etti. Ayrıca gündemle ilgili hutbe de okunabileceğini ifade edildi.

"BİR SONRAKİ CUMA SEMBOLİK ANLAMDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İMAMETİNDE HUTBE OKUNABİLİR"

Tavsiyelerine devam eden TÜDP İstişare Kurulu'nun çağrıcıları, "Bir sonraki hafta Cuma günü, bütün dünyadaki Müslümanlara çağrı yapılarak, sembolik anlamda Diyanet İşleri Başkanının imametinde bir hutbe okunabilir. Bu hutbe tüm dünya dillerinde 24 saat dönebilir. Herkes Cuma günü namaz öncesi filmi izleyip daha sonra öğle namazı kılabilir" dedi.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MÜSLÜMAN ÜLKELERİN DİNİ ÖNDERLERİNE MESAJ GÖNDEREBİLİR"

Müslümanların kardeş olduğu vurgulanan tavsiye metninde, "Diyanet İşleri Başkanı, dünyadaki Müslüman ülkelerin dini önderleri ve diğer ülkelerdeki Müslüman cemaati temsilcilerine mesaj gönderebilir" diyerek "Biz Âlemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Diyanet İşleri Başkanı bu anlamda dünyadaki bütün dini liderlere mesaj gönderebilir" denildi.

"DÜNYADAKİ ERDEMLİ İNSANLARA ÇAĞRI YAPILABİLİR"

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'na şöyle bir tavsiyede de bulunuldu: " Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 Nisan'da (Dünya Sağlık Günü) yayınlanacak bir bildiri ile bütün dünyadaki erdemli insanlara bugün ve gelecek için bir çağrı yapılabileceğini, doktorlar, hemşirelere, sağlıkçılara teşekkür edilebilir."

ŞİFA AYETLERİ OKUNABİLİR

Kurulun bir başka tavsiyesi ise 23 Nisan'daki Dünya Kitap Günü ile bağlantılıydı. Açıklamada şöyle denildi: "Dünya Kitap Günü / Dünya Müslümanlarına Şifa ayetleri okuma ve tefsiri için 24 saat sürecek 60 dakikalık çok dilli bir sohbet ve bildiri ile İnsanların Vahye şahidliği ve risalet'in örnekliği için çağrı yapılabilir."

PEYGAMBERLERİN HAYATLARINDAN ÖRNEKLER VERİLEBİLİR

TÜDP İstişare Kurulu'nun metninde, "Hz. Muhammed (s.a.v.) ile birlikte Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Davud'un (a.s) hayatından örnekler verebiliriz. 28 Nisan - 4 Mayıs Kardeşlik Haftası'nda da bütün dünyada sanal elele bir insanlık zinciri düzenleyebiliriz" ifadesine yer verildi.