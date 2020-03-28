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'dan Coronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklama

Son Dakika Haberi: , Coronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, alınan tedbirleri ve uygulamayı canlı yayında anlattı. Soylu açıklamasında, "Hep beraber sorumlu duyarlı olmalıyız. Buraya arkadaşlarımıza kolaylık dilemek, buradaki durumu gözlemlemek için buraya geldim. Tüm bunları takip ediyoruz. Vatandaşımıza bugün sabahtan itibaren hareketliliği takip ettik. Sahil kenarları, şehirler arası yolculuğu, toplu taşımayı. Toplu taşımada %90 hareketin durduğunu gördük." dedi.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 19:06 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Coronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklama

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

İznin nasıl alınacağı şeklinde ekip kuruldu. Sürekli bir taşınma hali söz konusu. Büyükşehirlerden Anadolu'ya, Anadolu'dan büyükşehirlere. Hastalığın yayılmaması gereken alanlardan en önemlisi bu. Herkesin bulunduğu yerden hareket etmemesi gerekir. Bakanlıklarımızla sürekli bunu söylemekteyiz. İllerimiz giriş ve çıkışlarında özellikle bunları ifade etmeye çalışalım.

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81 İLİMİZİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA SAĞLIK KONTROLLERİ OLUŞTURULDU

Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş ve çıkışlarında oluşturduk. Onların tavsiyesi tarafından ateş öksürük gibi durumlarda 14 günlük karantina uygulaması gerçekleşecektir.

Hep beraber sorumlu duyarlı olmalıyız. Buraya arkadaşlarımıza kolaylık dilemek, buradaki durumu gözlemlemek için buraya geldim. Tüm bunları takip ediyoruz. Vatandaşımıza bugün sabahtan itibaren hareketliliği takip ettik. Sahil kenarları, şehirler arası yolculuğu, toplu taşımayı. Toplu taşımada %90 hareketin durduğunu gördük.

"KURALLARA UYARAK BUNU BAŞARABİLİRİZ"

Vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ederim. Hükümetimizin aldığı kararlara uyduğunu gördük. Gençlerimiz ne olursunuz yaşınıza gençliğinize güvenmeyiniz. Taşıyıcı olmak da büyük bir tehlikedir. Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, onlara bugün mesafeli olalım. Sosyal mesafe kuralını uygulayalım.

Kendi izolasyon çalışmamızı kuralım. Kurallara uyarsak bunu başarabilecek güçteyiz. Çalışanlar elbetteki çalışmalarına devam edecektir. Sağlık sisteminin ayakta kalması lazım. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, tüm emekçilerimize işçilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Kurallara uyarak bunu başarabileceğimize inanıyorum.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Coronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklama
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