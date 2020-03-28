Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: THY, iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

Son dakika: , iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

Son dakika haberine göre coronavirüsle mücadele kapsamında Türk Hava Yolları () yeni bir karar aldı. Basın Müşaviri Yahya Üstün, iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.3.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 18:18 ABONE OL
Son dakika: THY, iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

Üstün, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sayısı azaltılan iç hatlardaki bilet satışları hakkında duyuru yaptı.

Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte THY’nin en genç kaptan pilotu

Öte yandan, THY'den bugün yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği bildirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: THY, iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA