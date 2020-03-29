Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu!

14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu!

'in İslahiye ilçesinde, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında ve 'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci, 1 öğretmen ile kendilerini havalimanında karşılayan araç sürücüsü 14 günlük karantina süresi sonunda ailelerine kavuştu.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 23:46 ABONE OL
14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu!

İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, Erasmus programı kapsamında 'Yaşlılar Candır' projesi ile Almanya ve Belçika'ya gitti. 2 ülkede 14 gün süren eğitim sonrası Türkiye'ye dönen 11 öğrenci ve 1 öğretmen 15 Mart günü Adana Havalimanı'nda karşılandı. Yurt dışından gelen öğrenciler, öğretmen ve kendilerini karşılayan şoför sağlık taramasında geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tarama sonrası herhangi bir sağlık sorunu rastlanmayan 13 kişi, tedbir amaçlı okulun öğrenci yurduna yerleştirilerek gözlem altına alındı.

AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Yurt dışından gelenler ile ilgili başlatılan tedbirlerin uygalanarak karantinaya alınan öğrencilerin 14 gün boyunca ateşleri ölçülerek sağlıl kontrollleri yapıldı. Karantina süresinin dolmasıyla öğrenciler son kez ateşleri ölçülüp kontrolleri sonrası taburcu edilip ailelerine teslim edildi.
Öğrencilerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler 14 gün süren karantinanın ardından aileleriyle vatandaşlara salgına karşı evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Son dakika: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA