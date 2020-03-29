Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Havalimanı'nda "seyahat izin belgesi" düzenlenmeye başladı

'nda "" düzenlenmeye başladı

Coronavirüs önlemleri kapsamında yurt içi uçuşlarda '' uygulaması bugün itibariyle başladı. Belge almak için 'na gelen yolcular, başvurularını yaptıktan sonra seyahat izin kuruluna gelerek başvurularını onaylatacaklar.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 14:56 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda seyahat izin belgesi düzenlenmeye başladı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hava yolu yolcuları, bugün saat 06:00'dan itibaren şartı nedeniyle iç hat uçuşları olan yolcular 'na geldi. Burada ilk olarak seyahat izin başvuru masasına gelen yolcular burada müracaatlarını yaptılar. Buradaki işlemlerinin ardından dilekçeleriyle birlikte 'Seyahat İzin Kurulu'na giden yolcuların dilekçeleri, yapılacak değerlendirmenin ardından Havalimanı Mülki İdare Amirliği tarafından onaylanacak. Bu işlemlerin ardından Seyahat izin belgesini alan yolcu uçak biletini alabilecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı'nda "seyahat izin belgesi" düzenlenmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA