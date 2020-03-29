İstanbul Havalimanı'nda "seyahat izin belgesi" düzenlenmeye başladı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hava yolu yolcuları, bugün saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi şartı nedeniyle iç hat uçuşları olan yolcular İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada ilk olarak seyahat izin başvuru masasına gelen yolcular burada müracaatlarını yaptılar. Buradaki işlemlerinin ardından dilekçeleriyle birlikte 'Seyahat İzin Kurulu'na giden yolcuların dilekçeleri, yapılacak değerlendirmenin ardından Havalimanı Mülki İdare Amirliği tarafından onaylanacak. Bu işlemlerin ardından Seyahat izin belgesini alan yolcu uçak biletini alabilecek.