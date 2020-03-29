İstanbul'da Coronavirüs kararlarına uymayan 94 kişiye 54 bin 174 lira ceza

İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında son 12 saatte iş yerleri, tedbir yasakları, izin belgesiz şehirler arası taşımacılık, seyahat kısıtlamasına aykırı hareket, park ve piknik alanları denetimlerinde toplam 94 kişiye Kabahatler Kanunu ve Umumu Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.

MÜHÜRLEME VE PARA CEZALARI VAR

Denetimlerde yedi iş yeri mühürlendi. Bir araç trafikten men edildi. 94 kişiye toplam kesilen idari para cezası miktarının 54 bin 174 lira olduğu açıklandı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında önceki gün getirilen şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması yasağına uymayan 51 kişiye toplamda 19 bin 992 lira idari para ceza kesildiği belirtildi.

Girişleri yasaklanan park ve piknik alanlarında yapılan denetimlerde ise tedbirlere uymayan 12 kişiye para cezası kesildi. Kumar oynatılması için yer ve imkan sağlamak gerekçesiyle de dört kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildi.