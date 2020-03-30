Karantinada Türkiye'ye hakaret eden gencin babası tutuklandı! Oğlunu beklerken 'dolandırıcılık'tan cezaevinde

Koronavirüs salgını sonrasında yurt dışından getirilerek Bolu'da bulunan öğrenci yurduna yerleştirilen 3 öğrenci sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret etmeleri sonrasında gözaltına alındı.



İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği sırada, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri şahısların adliyede bulunan aileleri üzerinde Genel Bilgi Taraması yaptı.

Yapılan tarama sonucunda, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden Mehmet Nuri M.'nin babası Mehmet Veysi M. hakkında yakalama emri olduğu ve "Bilişim sistemleri, kredi veya banka kurumlarını kullanarak dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. TEM ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınan Mehmet Veysi Meygil Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan işlemlerinin ardından Bolu Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hakarette bulunan 3 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.