Diyanet'ten son dakika zekat açıklaması: Caizdir...

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs seferberliğinin yaşandığı zorlu süreçte flaş bir açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir." denildi.

Türkiye'de Milli Dayanışma Kampanyası başlatılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'da Kardeşlik Kampanyası başlatmıştı. Milli Dayanışma Kampanyasına destek çığ gibi büyürken, Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlamıştı.

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ZEKAT NEDİR?

Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.