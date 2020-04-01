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: Ceza infaz yasası komisyonda görüşülecek! Tarih belli oldu

Gelen haberine göre; ceza infaz yasası cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Görüşmeden çıkacak karara göre Genel Kurulu'na gönderilecek ve Meclis karar verecek. İnfaz yasası ile ilgili Grup Başkanvekili Cahit Özkan dün kamuoyunu bilgilendirmiş, TBMM Genel Kurulu için salı gününü işaret etmişti.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 11:25 ABONE OL
Son dakika: Ceza infaz yasası komisyonda görüşülecek! Tarih belli oldu

Ceza infaz yasası ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin Adalet Komisyonu'nda bu hafta cuma günü görüşüleceği duyuruldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün yaptığı açıklamada, 90 bin kişinin infaz düzenlemesinden yararlanacağını ifade etmiş. Salı günü Genel Kurul'a gelmesini beklediklerini söylemişti.

KAPSAM DIŞI SUÇLAR BELLİ OLDU

Ceza infaz yasasında kapsam dışı suçlar da duyuruldu. Buna göre, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu, kasten işlenen cinayetler ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı.

Terör, cinsel suçlar ve kadına şiddete af yok

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Son dakika: Ceza infaz yasası komisyonda görüşülecek! Tarih belli oldu
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