Son dakika: Ceza infaz yasası komisyonda görüşülecek! Tarih belli oldu

Ceza infaz yasası ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin Adalet Komisyonu'nda bu hafta cuma günü görüşüleceği duyuruldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün yaptığı açıklamada, 90 bin kişinin infaz düzenlemesinden yararlanacağını ifade etmiş. Salı günü Genel Kurul'a gelmesini beklediklerini söylemişti.

KAPSAM DIŞI SUÇLAR BELLİ OLDU

Ceza infaz yasasında kapsam dışı suçlar da duyuruldu. Buna göre, istismar, kadına şiddet, uyuşturucu, kasten işlenen cinayetler ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı.