Terör, cinsel suçlar ve kadına şiddete af yok

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızı çizgi olarak belirttiği ve kamuoyu vicdanını yaralayacağı öngörülen "cinsel suçlar", "uyuşturucu", "kadına şiddet", "adam öldürme" ve "terör suçları" kapsam dışı bırakıldı.



YARI YARIYA İNDİRİM

* Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevlerinin rahatlatılmasını da sağlayacak olan düzenleme, bu suçların dışında kalan suçlar için 2'de 1 oranında, yani yarı yarıya ceza indirimi getiriyor. Buna göre eğer hükümlü cezasının yarısını çekmişse tahliye olabilecek.

* Teklifte, hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirleniyor. Hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak. 10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme gibi önemli suçlardan mahkum olanların tahliyesine Cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği bir kurul karar verecek...

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KONUTTA İNFAZ

* 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar ve hasta mahkumlara ev hapsi cezası uygulaması getiriliyor. Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletiliyor. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılıyor. Bu kapsamda kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişiler için 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişiler için de 4 yıl, olarak yeniden düzenleniyor.

* 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edebilecek. Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edebilecek. Diğer yandan, hamile kadınların cezası bir buçuk yıl ertelenebilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK

* Teklifte geçici düzenleme ile terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, belirli bir tarihten önce işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacak. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak.

* Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacak. Bu süre gerektiğinde uzatılabilecek.

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MAZERET İZNİ 7 GÜN

* Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ilişkin yetkisi, 1 yıla çıkarılıyor. Ayrıca, hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanınıyor. Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarılıyor. Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla verilen mazeret izin hakkı, 1 defadan 2'ye çıkarılıyor.



BERFİN DÜZENLEMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir namussuz bir alçak kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın? Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin" sözleriyle gündeme gelen Berfin Öztek'in mağduru olduğu suçla ile ilgili de düzenleme yapılıyor. Kezzap dökme gibi canavarca işlenen yaralama olaylarında ceza 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılıyor.



CAHİT ÖZKAN: 90 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Teklife ilişkin basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yasadan kaç kişinin yararlanacağına ilişkin, "Şu anda yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor" dedi. Teklifin ne zaman görüşüleceğine ilişkin ise Özkan, "Gelecek hafta salı günü Genel Kurul'da teklifin görüşmelerine başlayacağız" dedi.



BAKAN GÜL: HASSASİYET GÖSTERİLDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te. Meclis'te bunun kanunlaşmasını bekliyoruz" dedi. "İnfaz düzenlemesinde AK Parti'nin kırmızı çizgileri nelerdi?" sorusu üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin adam öldürme, cinsel suçlar, kadına, eşe karşı şiddet, kadın cinayetleri gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili iyileştirme olamayacağına yönelik yaklaşımının bulunduğunu, bu hassasiyetin merkeze alındığını aktardı.

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