Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden sevindiren haber! Corona virüste mikro-iğne çalışması olumlu sonuç verdi

Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sevindiren haberi paylaştı. Corona virüs ile ilgili yapılan bir çalışmayı sosyal medya hesabından açıklayan Kara, söz konusu aşının hayvanlarda antikor cevabı oluşturduğunu belirtti.

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İşte Ateş Kara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

"İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada"