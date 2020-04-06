İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika corona virüsü açıklaması: Virüs bizim eve de girdi!

Corona virüsü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evine de girdi. Akşener, "Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif." dedi.

YARDIMCISI KARANTİNA ALTINA ALINDI

Akşener corona virüsü testleri pozitif çıkan yardımcısının sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi. Akşener, yardımcısının bir süre karantinada kalacağını da açıkladı. Sözcü'de yer alan habere göre Akşener şöyle konuştu:

"Virüs bizim eve de girdi. Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif.

Yardımcımın durumu iyi, kendi evinde karantinada. Biz de eşimle çok şükür iyiyiz, her şey yolunda, kimse merak etmesin."

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