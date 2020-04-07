Son dakika: Coronadan etkilenen 6 ülkeden iyi haber!

Almanya hazırlanan eylem planıyla 19 Nisan'dan itibaren normal hayata kademeli bir geri dönüş tasarlarken, İspanya pandeminin büyüme hızının düştüğünü ve ölümlerin azalmaya başladığını bildirdi.

İŞTE COVİD-19'UN VURDUĞU 6 ÜLKEDEN 6 İYİ HABER:

Norveç: Covid-19'u kontrol altına aldık

Norveç hükümeti, ülkede Covid-19 salgınını kontrol altına almayı başardıklarını açıkladı.

Covid-19'la mücadelede kısmi karantina sistemini benimseyen Norveç'te, bir hastadan enfeksiyon bulaşan kişi sayı ortalamasının 1'in altına, 0,7'ye düştüğü bildirildi. Mart ayında başlatılan kısıtlamalar öncesi bu ortalama hasta başına 2,5 kişi civarındaydı.

Sağlık Bakanı Bent Høie pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu, koronavirüs salgınını kontrol altına aldığımız anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Mart ayında ülkede, bazı kamusal alanların kapatılması, spor ve kültür etkinliklerinin yasaklanması gibi kısıtlamalara gidilmişti.





Çin'de kritik vaka sayısı 300'ün altına düştü

Covid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ağır vaka sayısının cumartesi 295'e, pazar günü ise 265'e düştüğünü duyurdu.

Komisyon Sözcüsü Mi Feng, klinik durumu ağır vakalara uyguladıkları kişiselleştirilmiş tedavilerden olumlu sonuç alındığını, bu sayede hayati durumu kritik vaka sayısını 300'ün altına indirmeyi başardıklarını duyurdu.

Hayati durumu kritik vakaların sayısı 1 Nisan'da 466, 2 Nisan'da 429, 3 Nisan'da 379 ve 4 Nisan'da 331 olarak kayda geçmişti.

Almanya'da normal hayata kademeli dönüş için tarih verildi

Almanya, Covid-19 pandemisine karşı sıkı tedbirlere başvurulan ülkede hayatın devam etmesi için eylem planı hazırlığında.

Halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu, toplanmaları sınırlama ve enfeksiyon zincirini hızlı tespit gibi bir dizi önlemlerin planlandığı ülkede, 19 Nisan sonrası kısıtlamaların hafifletilmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planının, normal hayata dönerken bir kişiden enfekte olan ortalama insan sayısını 1'de tutmayı amaçladığı bildirildi.

Plan kapsamında bazı alışveriş merkezlerinin ve okulların açılması gündeme getirildi.

İspanya'da Covid-19 ölümleri yavaşladı

İspanya'da Covid-10 kaynaklı ölümlerin son 3 gündür olduğu gibi pazartesi günü de azaldığı bildirildi.

Ülkede, İtalya'da olduğu gibi, salgının zirve noktasının geçtiği düşünülüyor. Pazartesi günü bildirilen Covid-19 ölüm sayısının 637'ye düştüğü açıklandı. Bu sayı geçtiğimiz haftaya göre ölüm hızında yüzde 50'lik bir azalma yaşandığını gösteriyor.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez verdiği demeçte, "Vatandaşlar üzerindeki kısıtlamaları kademeli olarak kaldırabilmek için kimin enfekte olduğunu bilmek önemli. Bunun için kendimizi hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Pedro Sanchez ise hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkedeki tecrit durumunun 26 Nisan'a kadar süreceğini söyledi.

Güney Kore'de 24 saatte 50'den az vaka bildirildi

Güney Kore, Covid-19 salgınının zirve yaptığı şubat ayı sonrası ilk kez 50'nin altında yeni Covid-19 vakası bildirerek Dünya Sağlık Örgütü'nün takdirini kazandı.

Kore Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi pazar günü, son 24 saatte 47 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Yeni vaka sayısı bir önceki gün 81 olarak kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde, Güney Kore'nin virüsle mücadeledeki liderliğini övdüğü bildirildi.

Ülkede cumartesi günü hükümet, küçük enfeksiyon kümelerinin varlığı nedeniyle sıkı sosyal mesafelendirme kampanyasını iki hafta daha uzattığını açıklamıştı.

Avusturya'da mağazalar yeniden açılıyor

Avusturya hükümeti, Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan işletmeleri yeniden açmayı planlıyor. Hükümet, pazartesi günü yapılan açıklamada ülkenin eşiği atladığını belirterek tedbirleri esnetmeye karar verdi ancak maske takma zorunluluğunu genişletti.

Ülkede üç hafta önce bütün okullar, bar ile restoranlar ve park gibi toplanma alanları dahil birçok mekan kapatılmıştı.

Tecrit uygulaması günlük vaka artışı yüzdesini tek haneli rakamlara indirdi ve hastanelerdeki hasta sayısı stabil hale geldi.

Başbakan Sebastian Kurz, Paskalya tatili süresince geniş katılımlı toplantılardan kaçınılması gerektiğini belirterek, 14 Nisan itibariyle 400 metrekarenin altındaki küçük işletmelerin yanı sıra inşaat ve bahçe malzemeleri satan marketlerin yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve alınan önlemlere uyulması çağrısında bulunan Kurz, "1 Mayıs itibariyle bütün iş yerleri, alışveriş merkezleri ve kuaförleri yeniden açmayı planlıyoruz. Tabii ki belirli önlemlere uyulacak" dedi

Kurz, oteller, restoran ve kafeterya gibi işletmelerin en erken mayıs ayının ortası gibi açılabileceğini belirterek, bu işletmelere ilişkin son kararın nisan ayının sonunda verileceğini ifade etti.



