Avrupa’dan 2 kat iyiyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadele hakkında son verileri paylaştı.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU: Bakan Koca, psikoloji, sosyoloji, din sosyolojisi gibi alanlarda uzman kişilerden oluşan Toplum Bilimleri Kurulu'nun kurulduğunu ve birkaç gün içinde ilk toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Hayatı kolaylaştıracak yönlendirme ve kurallara ihtiyaç olduğunun altını çizen Koca "Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adı verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Bu kurul bize hayatı kolaylaştıracak kurallar sunacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca açıkladı: "Toplum Bilimleri Kurulu oluşturduk" | Video

VAKALARDA ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ: Türkiye'de ölüm vakalarının artış hızının düştüğünü vurgulayan Koca, "Hastaneye bizim için sadece pozitif değil, şüpheli vakalar dahil olmak üzere hastaneye yatışların önemli oranda artış hızının düştüğünü ve bu hastaların servisle birlikte yoğun bakımda yatışlarının da düştüğünü, entübe olan hastalarının da giderek düştüğünü söyleyebiliriz" dedi.

VİRÜSÜN AKCİĞERE GEÇİŞİNİ ENGELLEMEDE İLERLEME SAĞLADIK: Hastalığın seyrinde akciğer tutulumu ile solunum yetmezliğinin en dikkat çeken tablolardan olduğunu aktaran Koca, "Son günlerde hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.







1 MİLYON KUTU DEPOLADIK: Avrupa ve Amerika dâhil olmak üzere vatandaşına sağlık sistemiyle, bu kadar güçlü altyapısıyla hizmet veren benzer bir ülkenin çok olmadığını kaydeden Koca, birçok ülkenin hala temin etmek için çabaladığı ilacın daha virüs Türkiye'de görülmeden getirilerek 10 gün önce 1 milyona yakın kutusunun depolandığını aktardı.

AVRUPA'DAN 2 KAT FAZLA SOLUNUM CİHAZI: İlacın Türkiye'de her hastaya erken dönemde başlandığını ve bunun da sonuçlarının görüldüğünü dile getiren Koca, "Birçok ülke bu ilacı halen entübe olan ciddi vakalarda kullanmayı deniyor. Bilim Kurulu erken dönemde bu ilacın kullanılmasının daha faydalı olacağını, özellikle erken dönemde virüsün hücreye girişini engellediğini söylüyor.Bu ilacı dünyada benzeri olmayan şekilde ücretsiz veriyoruz. Nüfusuna göre dünyada bu anlamda sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerden hatta Avrupa ülkelerinden en az iki kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz" değerlendirmesini yaptı.







YAŞ BİR GÜVENCE DEĞİLDİR, İZOLASYON ÇOK ÖNEMLİ: Geçmişte Şehir Hastaneleriyle ilgili efsaneler olduğuna değinen Bakan Koca, "Yine dünyada örneği olmayan şekilde yatak kapasitesi binlerle ifade edilen şehir hastanelerimizin her odasını yoğun bakım yatağı olarak kullanabilir durumdayız. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar zenginliği yok. O yüzden vatandaşımız bizim önerilerimizi dikkate alsın. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence değildir. Tüm risklere karşı başvuracağımız en önemli çözüm izolasyondur" açıklamasını yaptı.

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TEST SAYISI 20 BİN CAN KAYBI 76

Bakan Koca, dünkü vaka sayısının 3 bin 892, vefat eden kişi sayısının da 76 olduğunu bildirdi. Koca bugüne kadar toplam test sayısının 20 bin 23, toplam vaka sayısının ise 3 bin 892 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla" dedi.

Bakan Koca yeni aplikasyonu tanıttı | Video

HASTALARA DİJİTAL TAKİP

Evde izole edilmesi gereken yeni tip koronavirüs(Kovid'19) hastalarının dijital yöntemle takip edileceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gerektiğinde kendilerini hemen uyarabileceğimiz bir sistemin hazırlıklarını tamamladık. Bu sistemin detaylarını daha sonra açıklayacağım" dedi. Hastaların aplikasyonu indirmek zorunda olduğunu söyleyen Koca, aplikasyon indirildikten sonra hareketlilik görünce uyarıda bulunacağını kaydetti. Koca, sistem için üç operatörle anlaşma yapıldığını anlattı.

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