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: Başkan Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı arasındak kritik görüşmesi!

Gelen haberine göre; Başkan ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping telefonda görüştü. İki lider ile mücadele konusunu ele alırken, birlik mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 8.4.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 17:16 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı arasındak kritik coronavirüs görüşmesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping telefonda coronavirüs mücadelesini görüştü. İki ülkenin işbirliğine vurgu yapılan görüşmede, birlikte mücadele kararı alındı. İki lider fikir alışverişinde de bulundu.

Başkan Erdoğan daha önce de Çin ile temasa geçmiş, coronavirüs ilaçlarının temininde öncelik istemişti. Çin'den Türkiye'ye 1 milyon ilaç gelirken, dünya ilaç konusunda geç kalmış ve ciddi sorunlar yaşamıştı.

Çin, coronavirüs salgınını durdurmayı başarırken, uyguladığı yöntemler ile dikkat çekmişti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı arasındak kritik coronavirüs görüşmesi!
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