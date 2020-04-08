Son dakika! Diyarbakır'daki kalleş saldırı ile ilgili Abdullah Ağar'dan çarpıcı tespitler: PKK, virüsü fırsata çevirmek istiyor!

Terör örgütü PKK, TSK'nın başarılı operasyonları ile yurt içi ve yurt dışında sindirildi. Zor günler geçiren terör örgütü yine sivilleri hedef aldı. Yurt içinde çok uzun süredir saldırı düzenleyemeyen PKK'nın saldırısında 5 köylü şehit oldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile jet operasyon başladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, kalleş saldırı ile ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, örgütün zaafiyet tespiti için bu tarz girişimlerde bulunmaya çalıştığını ifade etti. İşte Ağar'ın sabah.com.tr'ye yaptığı çok özel açıklamalar...

ABDULLAH AĞAR: ETKİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR

TSK'nın başarılı operasyonları ile örgütün sindirildiğine dikkat çeken Abdullah Ağar, "Terör örgütü gerek kendisi, gerek vekil örgütler, gerekse para ile satın aldıkları teröristler üzerinden etki göstermeye çalışıyor. Bunu sık sık Tel Rıfat'ta, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Pençe Harekatı alanında görüyoruz. Örgüt bu girişimlerini şimdi de EYP ile sınır içinde denemeye çalıştı. EYP'li saldırı ile etki yaratma peşindeler" dedi.

"ZAAFİYET PEŞİNDELER"

Terör örgütünün yoklama yaptığını vurgulayan Ağar, "Biz buna askeriyede fırsat değerlendirmesi, yoklaması deriz. Yokluyorlar, bir zaafiyet var mı diye arıyorlar. Zaafiyet peşindeler. TSK'nın, Mehmetçik'in güçlü kalması ve zaafiyet vermemesi gerekiyor. Zaafiyet noktaları belirleyerek yurt içine sızmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"VARLIK İDDİASINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Ağar, "Varlık iddiası peşinde koşuyorlar. Topluma mesaj vermeye çalışıyorlar. 'Ben hala varım' demenin peşindeler. Bunu yapmazsa sivil toplum üzerindeki etkisini daha da yitirecekler. Sadece örgüt değil. Erkleri de, siyasi uzantıları da etkilerini kaybediyorlar." dedi.

"SALGIN GÜNCESİNİ MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Terör örgütünün dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Abdullah Ağar şu tespitlerde bulundu:

Salgın güncesi var. Örgüt salgın güncesini kendi lehine kullanmak istiyor. Bunu fırsata çevirmek istiyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Batman Cezaevinde sözde bir isyan girişimi oldu. Devlet yetkililerimiz uyuşturucu suçluları üzerinden bir girişim olduğunu ifade etti. Ancak hemen terör örgütü YPG/PKK bu durumu istismar etti. Buradan kendi lehlerine bir durum devşirmeye çalıştılar.

HDP'nin TBMM'deki infaz yasası protestosuna da değinen Ağar, "Sadece HDP değil, yurt dışı basında da terörist isimleri ve fotoğrafları yayınlanarak bunlar neden kapsam dışı diye haberler yapılıyor? Teröristlerin serbest kalması yönünde haberler ve tavırlar sergiliyorlar" dedi.

Ağar, sivillerin doğrudan hedef alındığını ve hedef gözeterek patlamanın gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

