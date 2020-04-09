Bakan Soylu'dan son dakika Coronavirüs açıklaması: Büyükşehirlerde sosyal hayat...

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil" dedi.

"NORMALDE TERÖRİST FOTOĞRAFLARINI GÖSTERMEYİZ AMA..."

Kulp'taki hain saldırıyı düzenleyen teröristlerin öldürüldüklerinde fotoğraflarının paylaşılacağını söyleyen Bakan Soylu, "Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama Kulp saldırısını düzenleyenler öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi.

Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var.

"GÜNDE 10 MİLYON MASKE DAĞITILIYOR"

"Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak."