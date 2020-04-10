YTÜ, Kovid-19'a karşı aşı geliştime çalışmalarına başladı

YTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, dünya üzerinde etkisini her geçen gün arttıran Kovid-19 salgınının önüne geçilebilmesi için aşı geliştirilmesinin hayati bir önem arz ettiğinin tüm uzmanlar tarafından vurgulandığı anımsatıldı.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NİN AÇIKLAMASI

Yıldız Teknik Üniversitesi, "Proje ekibi, Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuğa sahip, güvenilir, yerli ve milli aşıların geliştirilmesi noktasında geçmiş deneyimlerine ve üniversitemizin zengin altyapısına güvenmektedir" açıklamasını yaptı.

Üniversitenin biyomühendislik ile moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinde görev alan olan bilim insanlarının bu ihtiyaca kayıtsız kalmayarak antiviral aşı prototiplerinin geliştirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam etttiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsüne ait izolatlara karşı etkin olacağı düşünülen peptid ve protein temelli aşı formülasyonlarının kısa süre içerisinde hazırlanması ve etkinliklerinin incelenmesi planlanmaktadır." denildi.

Daha önce de üniversitede şap, leishmaniasis, melanoma, toksoplazmosis, ınfluenza ve brucellosis gibi pek çok hastalığa karşı aşı geliştirilmesi amacıyla başarılı çalışmalar yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje ekibi, Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuğa sahip, güvenilir, yerli ve milli aşıların geliştirilmesi noktasında geçmiş deneyimlerine ve üniversitemizin zengin altyapısına güvenmektedir. Çalışmaların başarıyla tamamlanmasıyla birlikte enfeksiyon zincirini kırarak hastalığın yayılım hızını azaltacak, vatandaşlarımızın kısa sürede yeniden sosyal hayatlarına dönmelerine vesile olacak, dışa bağımlılığı azaltarak ülkemiz ekonomisine ciddi bir gelir kaynağı oluşturacak koruyuculuğu yüksek, etkin güvenilir aşı formülasyonlarının ekibimiz tarafından geliştirileceğine yürekten inanıyoruz."

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