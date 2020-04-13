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Evlat nöbetindeki annesi: "Kaç gel oğlum devlete teslim ol"

annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Anneler evlatlarına "Kaç gel oğlum devlete teslim ol. Gel anneni mutlu et yavrum. Annen son nefesine kadar yolunu bekleyecek" diyerek seslendi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 15:22 ABONE OL
Evlat nöbetindeki Diyarbakır annesi: Kaç gel oğlum devlete teslim ol

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 224'üncü gününe girdi. Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

O DAĞDA BİZ BURADA ACI ÇEKİYORUZ

Oğlundan ayrı geçen yıllarında yaşadığı acıyı anlatarak, 5 yıldır hasret içinde yaşadığını söyleyen Demir, "Oğlum dağda acı çekiyor, ben de burada acı çekiyorum. Kaç gel oğlum devlete teslim ol. Gel anneni mutlu et yavrum. Annen son nefesine kadar yolunu bekleyecek." dedi.

Demir, "Fatih seni besledim, büyüttüm. Temiz bir çocuktun, seni kandırıp götürdüler. HDP seni kandırdı. Ailece özledik ve seni bekleyeceğiz. Oğlum yolunu seç, orası sana hiç yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

"KAÇ GEL OĞLUM"

Oğlu Tuncay için oturma eylemine devam ettiğini belirten Şevket Bingöl de, "HDP çocuklarımızı götürüp dağda ölüme mahkum etmiş. Yeter artık çocuklarımızı bize versinler." diye konuştu.

Bingöl, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı kandırıp dağa götürüyor, canımızı yakıyorlar. Çocuklarımızı kaçırdılar. Bunlar savunucularımız olamaz. 40 yıldır bunlar Kürtler'in kanı üzerinde rant elde ediyorlar. 40 yıldır Kürtler'in kanını emiyorlar. Bunları Kürt partisi olarak kabul etmiyoruz."

Oğluna çağrıda bulunan Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oğlum Tuncay kaç, güvenlik güçlerine teslim ol. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun, yanımızdalar."

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Evlat nöbetindeki Diyarbakır annesi: "Kaç gel oğlum devlete teslim ol"
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