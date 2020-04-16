İsveç'ten CHP'ye kötü haber!

Biz Bize yeteriz Türkiyem" kampanyasını eleştirerek Batı ülkelerini 'halkından para toplamıyor, halkına veriyor' diye örnek gösterenlere İsveç'ten kötü haber.

İsveç'in başkenti Stockholm Belediyesi korona virüsle mücadele çerçevesinde halktan bağış toplanacağını duyurdu.

Yardım kampanyasına şirketlerin yanı sıra vatandaşlarında katılmasını isteyen belediye, buradan gelecek parayı korona hastalığı mücadelesinde kullanılacağını açıkladı.

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