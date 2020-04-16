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'ten 'ye kötü haber!

” kampanyasını eleştirerek Batı ülkelerini 'halkından para toplamıyor, halkına veriyor' diye örnek gösterenlere 'ten kötü haber.  İsveç'in başkenti coronavirüs ile mücadele kapsamında halktan bağış toplanacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 14:40 ABONE OL
İsveç'ten CHP'ye kötü haber!

Biz Bize yeteriz Türkiyem" kampanyasını eleştirerek Batı ülkelerini 'halkından para toplamıyor, halkına veriyor' diye örnek gösterenlere İsveç'ten kötü haber.

İsveç'in başkenti Stockholm Belediyesi korona virüsle mücadele çerçevesinde halktan bağış toplanacağını duyurdu.

Yardım kampanyasına şirketlerin yanı sıra vatandaşlarında katılmasını isteyen belediye, buradan gelecek parayı korona hastalığı mücadelesinde kullanılacağını açıkladı.

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İsveç'ten CHP'ye kötü haber!
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