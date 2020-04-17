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’in algı operasyonu çöktü! Tweetini silmek zorunda kaldı

’li ’in maske üzerinden yaptığı algı çöktü. Gürsel Tekin hesabından paylaştığı tweeti silmek zorunda kaldı. Söz konusu eczanenin CHP Datça Kadın Kolları ile irtibatlı bir eczane olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 17.4.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:35 ABONE OL
Gürsel Tekin’in algı operasyonu çöktü! Tweetini silmek zorunda kaldı

CHP Milletvekili Gürsel Tekin dün sosyal medya hesabından bir eczanenin fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafta maske ile ilgili eczane camına asılmış çeşitli duyurular yer alıyordu. Duyurularda maske olmadığı ücretsiz maskelerin henüz ellerine ulaşmadığı iddia ediliyordu. Gürsel Tekin bu paylaşımıyla eczanelerde maske kaosu yaşandığı algısı oluşturmaya çalıştı. Fakat söz konusu eczanenin CHP Datça Kadın Kolları ile irtibatlı bir eczane olduğu ortaya çıktı.

CHP'lilerin söz konusu eczane sahiplerini ziyaret edip bir de fotoğraf çektikleri anlaşıldı. Olayın ortaya çıkması ardından Gürsel Tekin tweetini silmek zorunda kaldı. Böylece CHP'nin bir algı operasyonu da başarısızlıkla sonuçlandı.

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Gürsel Tekin’in algı operasyonu çöktü! Tweetini silmek zorunda kaldı
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