İstanbul Sultanbeyli’de 76 bin maske ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde ilçede kaçak maske üretimi yapan bir iş yerinin olduğu bilgisi edindi. Polisler söz konusu iş yerine baskın yaptı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, zabıta ve ilçenin sağlık müdürlüğü ekipleri baskın sonrası mekânda arama yaptı.

SULTANBEYLİ'DEKİ İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Kullanıma hazır 52 bin maske, satışa hazır 24 bin maske ele geçirildi. Toplamda 76 bin maskenin ele geçirildi iş yeri ruhsatsız ve izin üretim yaptığı için ilçenin zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.





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