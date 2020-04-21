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Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde koronavirüs var...

Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı bugün saat 15.00'te videokonferans ile toplanacak. Toplantıya ve AK Parti Genel Başkanı başkanlık edecek. Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü 'nden katılacak. Coronavirüs ile ilgili son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, uluslararası gündem de değerlendirilecek.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 13:29 ABONE OL
AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde koronavirüs var...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği AK Parti MYK video konferansla gerçekleştirilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya, çalışmalarını yürttüğü Huber Köşkü'nden katılacak.

Saat 15.00'te başlayacak toplantıda koronavirüs kapsamında alınan tedbirler detaylı biçimde değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca, diğer ulusal ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

AK Parti son MYK toplantısını 3 Nisan'da yine video konferans yöntemi ile gerçekleştirilmişti.

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AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde koronavirüs var...
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