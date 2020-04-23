CHP’li Tunç Soyer alay konusu oldu! İzmir kimlere emanet!

CHP'li belediye başkanlarının skandalları bitmek tükenmek bilmiyor. Skandalın yeni adresi bu kez İzmir oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medyay düşen görüntüleri skandal...

İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bugün bir otobüsün üzerinde şehri gezdi. Marşların çalındığı otobüsten bir görüntü kaydı gözlerden kaçmadı.

DAHA İZMİR'İN SEMTLERİNİ BİLMİYOR

İzmir sokaklarını gezen Soyer'in İzmir'in semtlerini bile bilmediği de ortaya çıktı. Görüntülerde yanındakilere "Burası neresi neredeyiz" diye sorduğu görüldü. Yanındakilerin de tam olarak bilmediği "Karabağlar'a giriyoruz, Karabağlar'dan çıkıyoruz" gibi anlamsız yanıtlar verdiği görüldü.

Bilindiği gibi CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nw aday olduğu dönemde Kağıthane ilçesine Kağıttepe diyerek büyük bir gafa imza atmıştı. Bu gaf, Kılıçdaroğlu'na büyük oy kaybettirmişti. CHP'li Tunç Soyer'in bu gafı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kağıttepe sözlerini hatırlattı.



AK PARTİLİ DAĞ: PANDEMİ SONRASI İSTERSENİZ SİZE İZMİR'İ TANITABİLİRİM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili avukat Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in semtlerini bilmemesini sosyal medyadan eleştirdi.



Dağ, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir'i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp."







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