Ölüm ve vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi Türkiye'de salgının kontrol altında olduğunu fakat rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen Bakan Koca şu önemli açıklamalarda bulundu:

HER GÜN DAHA İYİYİZ: Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, hasta sayımız azalıyor.

ERKEN TEDAVİ UYGULADIK: Tedaviyi erken dönemde uyguladığımızda ölümlerin ne kadar stabilleştiği ortadadır. İngiltere'nin dünya ortalamasının üstüne nasıl çıktığını görüyoruz. Almanya başta düşük seyretmekteyken daha sonrasında dünya ortalamasına paralel seyrettiğini görüyoruz. İtalya'da sağlık altyapısının düşmesi ve yaş oranının yüksek olmasının dünya ortalamasını yükselttiğini görüyoruz. ABD'de ise farklı seyretti. Dünya ortalamasının aniden üstüne çıkıp ortalamayı yükseltti ve sonra ortalamanın altına düştükten sonra yeniden yükselişe başladı.

SAĞLIK SİSTEMİYLE GURUR DUYALIM: 100 bine yakın vakamız var, ölüm sayılarını görüyorsunuz. Sağlık sistemimize ve 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımıza gerçekten güvenelim. Destan yazdılar. Sağlık sistemimizle gurur duyalım.

AVRUPA'DAN İLERİYİZ: Türkiye'de her 3 yataktan 2'si boş. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir. Avrupa ülkelerinin, ABD'nin yaşadığı trajediyi yaşamamış, durum ortadadır. Dünyada Oisti ortalaması Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Bu dönemde yarı yatak sayısına rağmen yatak doluluk oranımızın ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi gösteriyor.

ZATÜRREYE DÖNME ORANI AZALDI: Türkiye'de vakaların pnömoniye dönüşme oranı düştü. Yani vakaların zatürreye dönme oranı her geçen gün azalmakta. Yüzde 60'dan 12'ye dönüştü. Zatürre oranı ne kadar düşerse ölüm oranı ve entübe sayısı o kadar azalır.







ETKİLİ TEDAVİMİZİN KANITI: ABD'de ölüm oranı yüzde 5, İtalya'da yüzde 13, Fransa'da yüzde 17, Türkiye'de ise yüzde 2.3'tür. Bu da etkili bir tedavi uyguladığımızın kanıtıdır.

ÖLENLERİN YÜZDE 8'İ 60 YAŞIN ALTINDA: Bu salgında kimse 'bana bir şey olmaz' deme lüksüne sahip değil. Ölenlerin yüzde 8'i 60 yaşın altındadır ve herhangi bir rahatsızlıkları yoktur. Herkes çok tedbirli olmalı. Her gün virüsü ve hastalığı daha iyi tanımalıyız. Her bilgi tedbir için gerekçemiz olacaktır. İzolasyondan taviz vermemeliyiz. Büyüklerimiz ve gençlerimizden biraz daha sabır bekliyoruz.

KALABALIK İFTARLARI ERTELEYELİM: Cuma günü Ramazan başlıyor. Ramazan kendine has canlılığı ve sosyal yaşantıları beraberinde getirir. Oruç tutanlar açısından Ramazan günlerinin önerdiğimiz tedbirlere çok daha sıkı bir şekilde önerilerimize uyacağını umuyorum. Kalabalık iftarları, sosyal iftarları, Ramazan sohbetlerini lütfen gelecek yıla erteleyelim. Bu rahmet ayı hastalıklarla sonuçlanmasın.

BAYRAM VE SONRASI KADEMELİ GEÇİŞ: Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kademeli şekilde normalleşmemiş tedbirlere uygun hareket etmeniz sayesinde olacaktır. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz tedbirlere uyma sıkılığına bağlıdır.

YENİ BİR DALGA BEKLEMİYORUZ: Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz. Bundan sonraki süreçte o bölgelerde vaka sayısının dağılımıyla doğru orantılı olarak belirlemiş olur. Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı.

AŞI ÇALIŞMALARI 6 MERKEZDE DEVAM EDİYOR: Türkiye'deki aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Aşı konusunda İngiltere ile bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımındayız.

TÜRKİYE KARŞITI HABER: (New York Times'ın haberi) Bu haber Türkiye karşıtı olan bir haber. Biz bugühe kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'nün istediği şekilde verdik, vermeye devam ediyoruz.







117 YENİ KAYIP BİN 559 HASTA İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini de paylaştı. Buna göre; dün yapılan 37 bin 535 testten 3 bin 83'ü pozitif çıktı. Vefat eden 117 kişiyle birlikte, toplam can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 1559 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 750 bin 944, toplam vaka sayısı 98 bin 674, toplam vefat sayısı 2 bin 376, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1814, toplam entübe hasta sayısı 985, toplam iyileşen hasta sayısı ise 16 bin 477 olarak açıklandı.

