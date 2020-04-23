Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yıldönümünde bu sokağa çıkma yasağına denk geldi. Bu nedenle tüm Türkiye balkonlardan ve evlerden saat 21.00'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video

BEYKOZ DEVLET HASTANESİ PERSONELİ İSTİKLAL MARŞI OKUDU

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. yıldönümü için bir kutlama yayınladı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beykoz Devlet Hastanesi personelinin İstiklal Marşı okuma videosunu da paylaştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kutlamayı ve videoyu "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yıldönümü münasebetiyle 23 Nisan saat 21.00'de tüm halkımız gibi Beykoz Devlet Hastanesi sağlık personeli de İstiklal Marşı'mızı okuyarak bayramı kutladı" diye duyurdu. Sağlık çalışanlarının coşkulu şekilde İstiklal Marşı okuduğu anlar büyük beğeni topladı.