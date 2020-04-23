Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti

Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için ve ve 100. Yıldönümünde tüm ülke balkonlardan ve evlerden İstiklal Marşı’nı okudu. , sağlık personelinin İstiklal Marşı’nı okuduğu videoyu sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanlarının coşkulu şekilde istiklal marşı okuduğu anlar beğeni topladı.

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 24.4.2020 00:28 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 00:29 ABONE OL
Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti

Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yıldönümünde bu sokağa çıkma yasağına denk geldi. Bu nedenle tüm Türkiye balkonlardan ve evlerden saat 21.00'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video

BEYKOZ DEVLET HASTANESİ PERSONELİ İSTİKLAL MARŞI OKUDU
İstanbul Sağlık Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. yıldönümü için bir kutlama yayınladı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beykoz Devlet Hastanesi personelinin İstiklal Marşı okuma videosunu da paylaştı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kutlamayı ve videoyu "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yıldönümü münasebetiyle 23 Nisan saat 21.00'de tüm halkımız gibi Beykoz Devlet Hastanesi sağlık personeli de İstiklal Marşı'mızı okuyarak bayramı kutladı" diye duyurdu. Sağlık çalışanlarının coşkulu şekilde İstiklal Marşı okuduğu anlar büyük beğeni topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA