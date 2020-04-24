İstanbul Emniyeti’nden coşkulu kutlama

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için dün saat 21:00'de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşı'nı söyledi.

Bu anlara İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi ve diğer yerleşkelerinden de eşlik etti.

İstanbul Emniyeti'nin Vatan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Çalışkan önderliğinde emniyet mensupları İstiklal Marşı okudu. O anlar drone ve kameralara yansıdı.





İstanbul Emniyeti’nden coşkulu 23 Nisan kutlaması! İstiklal Marşı'nı böyle okudular... | Video