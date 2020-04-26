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kendisi seslendirdi! "Neşen, bereketin, ferahın ile geldin"

Başkan 'ın eşi , hesabından bir video paylaştı. Emine Erdoğan videoda 'nun Hoş Âmedi isimli şiirini okudu. İşte o anlar.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 23:59 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 00:01 ABONE OL
Emine Erdoğan kendisi seslendirdi! Neşen, bereketin, ferahın ile geldin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Emine Erdoğan videoda Ercüment Ekrem Talu'nun Hoş Âmedi isimli şiirini okudu. İşte o anlar.

Emine Erdoğan, Ercüment Ekrem Talu'nun Hoş Âmedi şiirini okuduğu video paylaştı | Video

Merhaba ya Şehr-i Ramazan, merhaba! Ey imana kuvvet veren, gönüllerden kederleri silip götüren, ati için ümitler bahşeden ulvi, kutsi, samimİ ay! Her günün bir yevm-i zafer, her saatin bir saat-ı sürûr, bayramın bir ıyd-ı pür-gurûr olsun!

Safa geldin! Neşen, bereketin, ferahın ile geldin. Yine neşe, bereket, ferah ve saadet bırakarak gideceksin. Seni bu sene bundan emin olarak karşılıyoruz, ey ayların mübareği, ey Şehr-i Ramazan!"

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Emine Erdoğan kendisi seslendirdi! "Neşen, bereketin, ferahın ile geldin"
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