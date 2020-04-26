Emine Erdoğan, Ercüment Ekrem Talu'nun Hoş Âmedi şiirini okuduğu video paylaştı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaştı. Emine Erdoğan, Ercüment Ekrem Talu'nun Hoş Âmedi isimli şiirini okuduğu videonun altına, "Neşen, bereketin, ferahın ile geldin. Yine neşe, bereket, ferah ve saadet bırakarak gideceksin" notunu düştü.