AK Parti’ye limonlu kumpas şüphelilerine adli kontrol tedbiri! Yurt dışına çıkışları yasaklandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na kumpas olarak lanse ettiği fakat AK Parti'ye kumpas çıkan "limon videosu"sonrası iddialar nedeniyle AK Parti Mersin İl Başkanı'mın şikayeti ile başlatılan soruşturma kapsamında kameraman Mahmut Dölek, DP eski İlçe Başkanı Emrah Toraman ve eski belediye başkanı Ömer Sezer Mersin'in Erdemli İlçesi'nde gözaltına alınmıştı. Çiftçi Ömer Tuncer de gözaltına alınan isimlerdendi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı; Mersin Erdemli ilçesinde çekilen bu kurgu görüntüler hakkında harekete geçti…

Erdemli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden eski belediye başkanı Ömer Sezer savcılık sorgusu ardından serbest bırakılırken Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği kameraman Mahmut Dölek, çiftçi Ömer Tuncel ve DP eski ilçe başkanı Emrah Toruman ise denetimli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bilindiği gibi olayı kurgulayan Mahmut Dölek'in 30 Mart 2019 seçimlerinde Millet İttifakı adayını desteklediği ortaya çıkmıştı. Dölek'in CHP'lilerle de çok sayıda fotoğrafı olduğu anlaşılmıştı.