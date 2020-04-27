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Son dakika: Diyanet'ten Barosu'na suç duyurusu

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanlığı, Barosu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 17:13 ABONE OL
Son dakika: Diyanet'ten Ankara Barosu'na suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Son dakika: Diyanet'ten Ankara Barosu'na suç duyurusu
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