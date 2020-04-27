Son dakika: Diyanet'ten Ankara Barosu'na suç duyurusu

"Diyanetimizin de Başkanımızın da Yanındayız"

Altun'dan Erbaş'a destek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek

Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar: “Diyanetimizin de, başkanımızın da yanındayız”

SON DAKİKA: CHP, İslam düşmanlığına sahip çıktı! Skandal sözler...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.