Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay anlattı! İşte 'Normale dönüş planı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda hazırlanacak normalleşme planı, bayrama kadar açıklanacak. "Kazanımları kaybetmeden normale dönmeliyiz" diyen Oktay, plan hayata geçtiğinde de sağlık ve sosyal mesafe ile ilgili tüm kuralların her sektörde ve her yerde uygulanmasına devam edileceğini belirtti.





Oktay, özetle şunları söyledi:

KAZANIMLARI KAYBETMEYELİM

"Virüs ile mücadelemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. İniş süreci başladı. Arzumuz, mayıs ayı içinde daha da dikkat çekici bir noktaya gelmesi. Amacımız, mücadelede elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, ülkeyi yavaş yavaş normale geçirmek. Tüm sektörleri, kamu ve özeli yavaş yavaş, kademeli olarak açma sürecine gireceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşlerini dikkate alarak, bütüncül bir yaklaşımla çalışıyoruz. Sona gelindi. Yol haritasını aşamalar olarak düşünmemek gerek. Dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. Tüm veriler her gün değerlendiriliyor olacak.





Hürriyet'te yer alan habere göre her sektör, her işletme, her işyeri genel kurallara uyacak. 'Virüsten önceki normale ya da her şey bitti normale dönüyoruz' değil. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları sürecek. Hizmet alan da hizmet veren de dikkat edecek. Kurallara uyulup uyulmadığı konusunda sıkı bir denetim yapılacak.

HER OLASILIĞA HAZIRIZ

Çalışmamızda her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz. Süreç bitmedi, kimse virüs bitti demiyor. Her olasılığa hazırız. Mesela normale dönüş planı hayata geçtikten sonra, olası bir yerde virüs tespit edilmesi durumunda nasıl hareket edileceğine ilişkin protokoller hazırlanıyor. Böylece ilgili tüm kurumlar, böyle bir durumda ne yapılacağını biliyor olacak. Panikle, apar topar değil şimdiden şartlar belirleniyor. Bunlar rehber haline getirilerek ilgililere verilecek.

BAYRAMA MÜJDE İÇİN ERKEN

Bayrama bir müjde, hediye için çok erken. Üç dört hafta var. Ülke olarak virüsle mücadelede bir özgüven yakaladık. Vatandaşla bir ahenk var. Bunu bozmadan devam etmek istiyoruz. Ekonomiyi de bir yandan canlandırmak istiyoruz. İnşallah kazanımları kaybetmeden Türkiye'yi hep birlikte normale döndürürüz."

Bilim Kurulu Üyesi Turan açıkladı! İkinci bir dalga olursa...

Bilim Kurulu bir kez daha toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak!

ABD'den Türkiye'ye teşekkür! " Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır"