MSB'den son dakika açıklaması! 4 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi."Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

TÜRK-RUS BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ İCRA EDİLMİŞTİR

MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

ZIRHLI ARAÇLARIMIZ EŞLİK ETTİ

Yedinci ortak devriye konvoyunda Türk ve Rus ordularına ait zırhlı araçlar yer aldı. İnsansız hava araçları da devriye konvoyuna havadan refakat etti. Ortak devriye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulurken kara devriyesine ait görsellere de yer verildi. Fotoğraflarda, askerlerin yeni tip coronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.



