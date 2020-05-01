Başkan Erdoğan, sağlık çalışanı ve hastalarla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık çalışanı ve hastalarla video konferans yöntemi ile görüştü. Profesyonel Sağlık çalışanlarına bir ihtiyaçları olup olmadığını soran ve görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan hastalarla da uzun uzun muhabbet etti ve onların da halini ve hatırını sorarak şifalar diledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılar ve hastalarla görüştü | Video

Başkan Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görev yapan sağlık çalışanları ve Coronavirüs hastalarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. İşte Erdoğan'ın profesyoneller ve hastalarla bir dizi görüşme gerçekleştirdiği habere ilişkin görüntüler;