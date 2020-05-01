Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılar ve hastalarla görüştü | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılar ve hastalarla görüştü | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkçılar ve hastalarla görüştü | Video
01.05.2020 | 16:06
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne videokonferans yöntemi ile bağlanarak sağlık çalışanları ve hastalarla görüştü.

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