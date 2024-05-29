Otobüs sapığı tutuklandı

İstanbul Beykoz’da İETT otobüsünde lise öğrencisi kızı taciz edip hayasızca harekette bulunan şüpheli Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatıyla sevk sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Karer A’nın daha önceden de sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarından ve tacizden kaydının olduğu öğrendi.