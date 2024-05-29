AK Partili Hüseyin Yayman: İsrail meşruiyetini kaybediyor

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'de yaptığı açıklamasında Gazze'deki katliamlara değindi. Bir çocuğun ölmesini insanlığın ölmesi olarak nitelendiren Yayman, "İsrail meşruiyetini kaybediyor. Varoluşsal olarak İsrail sorgulanmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.