EFES-2024 tatbikatından nefes kesen görüntüler!
EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ilk günü başarıyla tamamlandı. Son olarak Aselsan tarafından geliştirilen Korkut Hava Savunma Sistemi ve 35 mm Modernize Çekili Top (MÇT) tarafından hava hedefleri ateş altına alındı.
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