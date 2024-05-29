Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz ay beynine giden damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle hastanede yatırılan Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde bugün tekrardan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Usta oyuncu Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı 29.05.2024 | 18:34
01:54
02:09
6. Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı yapıldı | Video 29.05.2024 | 14:33
47:42
01:13
07:27
SON DAKİKA | ABD'de F-35 savaş uçağı düştü 29.05.2024 | 00:32
00:39
Amasya’da sokaklar göle döndü 29.05.2024 | 00:18
06:36
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: KKM sistemden azalarak çıkacak 28.05.2024 | 21:50
00:40
Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan muhalif milletvekiline men cezası 28.05.2024 | 21:09
04:05
02:10
01:31
00:59
00:13
Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı 28.05.2024 | 01:37
00:35
Şanlıurfa’da korkutan yagın Binayı alevler sardı 27.05.2024 | 23:32
01:16
00:35
Elazığ'da 2 buçuk metrelik yılan görüntülendi 27.05.2024 | 21:39
00:12
Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı... 27.05.2024 | 21:14
00:55
00:59
Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki 27.05.2024 | 19:50